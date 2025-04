Tennis-Ikone King auf dem "Walk of Fame" verewigt

Tennis -Ikone Billie Jean King hat einen Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“ in Hollywood erhalten.

King auch vom Tennis-Weltverband geehrt

„Ich hoffe, dass wir mehr Sportlerinnen haben werden, die auf dem Walk of Fame hier in Hollywood sind. Es wäre fantastisch für sie. Was passieren wird, ist, dass Mädchen anfangen werden, von dieser Ehrung zu träumen“, sagte King, die zwölf Grand-Slam-Titel im Einzel, 16 im Doppel und elf im Mixed gewann.