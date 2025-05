Djokovic-Trennung verwundert Becker! „Ich dachte, ich falle vom Stuhl"

„Ich dachte, Murray kam genau deswegen, damit er ihn in den Grand Slams unterstützt“, wunderte sich Becker. „Ich dachte, das ultimative Ziel für beide war Wimbledon. Erfolglos war es leider in den letzten Turnieren.

Der Serbe gewann zuletzt in Genf sein 100. ATP-Turnier, die Trennung von Murray erfolgte bereits vor dem Turnier. Am Dienstagnachmittag startet Djokovic gegen Mackenzie McDonald in die US Open (Liveticker).