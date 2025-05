Laver Cup 2026 erneut in London

Das Show-Turnier kehrt im kommenden Jahr in die O2 Arena nach London zurück. Das Turnier findet vom 25. bis 27. September statt.

Der Laver Cup wird im Jahr 2026 erneut in London ausgetragen. Wie die Veranstalter mitteilten, findet das Turnier vom 25. bis 27. September in der O2 Arena statt. Bereits 2022 war die britische Hauptstadt Gastgeber – damals bestritt Roger Federer dort sein letztes offizielles Match.

"Mein letztes Match im Jahr 2022 war voller Emotionen und unvergesslicher Erinnerungen - umgeben von meinen Teamkollegen, die auch meine größten Rivalen waren - es war alles, was ich mir erhofft hatte", sagte der 20-malige Grand-Slam-Sieger und Laver-Cup-Mitbegründer Federer. "Ich freue mich sehr darauf, an einen so bedeutungsvollen Ort zurückzukehren, diesmal als Fan, und die unglaubliche Laver Cup-Atmosphäre noch einmal zu erleben."