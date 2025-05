Obszöner Tennis-Ausraster: Russischem Rüpel droht Mega-Sperre!

Zwar sind im Tennis Ausraster eher verpönt, jedoch kommen sie in der Hitze des Gefechts immer wieder vor. Wenige werden dabei aber derart negativ auffällig wie der russische Tennis-Profi Svyatoslav Gulin. Der 22-Jährige ist für seine Aussetzer bekannt und hat es bei einem ITF-Turnier in Spanien mal wieder übertrieben.

Gulin beleidigte den Schiedsrichter und machte eine öbszöne Geste, was ihm eine Disqualifikation einbrachte. Nun droht dem Wiederholungstäter eine sechsmonatige Sperre.

Mit dem Sieg vor Augen: Tennis-Star nach Ausraster disqualifiziert

Unfassbar ist vor allem der Zeitpunkt, an dem sich die Szene abspielte. Gulin führte im Spiel gegen Sanchez Quilez mit 4:0 im entscheidenden Satz und hätte sich fast schon den Siegerfeierlichkeiten widmen können.

Stattdessen wandte er sich nach einem zu langen Passierschlag seines Gegners an den Schiedsrichter und fiel mit obszönen Gesten auf. „Lutsch mich“, rief der 407. der ATP-Liste in Richtung des Unparteiischen und fasste sich dabei in Richtung seiner Geschlechtsteile.