Tennis: Berlin-Siegerin Vondrousova springt um 91 Plätze

Für Marketa Vondrousova endet beim Rasenturnier in der Hauptstadt eine lange Leidenszeit.

Die Tschechin Marketa Vondrousova ist die Aufsteigerin der Woche in der Tennis-Weltrangliste. Nach ihrem Titelgewinn beim Rasenturnier in Berlin sprang die 25-Jährige um 91 Plätze nach oben. Der Triumph in der Vorbereitung auf Wimbledon (ab 30. Juni) war das Ende einer langen Leidenszeit für Vondrousova.