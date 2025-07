Tennis: Siegemund springt um 50 Plätze - Maria so gut wie nie

Siegemund klettert durch ihren Wimbledon-Lauf weit nach oben. Maria nutzt ihr Erstrunden-Aus in London, um in Newport zu punkten.

Siegemund klettert durch ihren Wimbledon-Lauf weit nach oben. Maria nutzt ihr Erstrunden-Aus in London, um in Newport zu punkten.

Ihr Einzug ins Wimbledon-Viertelfinale hat Laura Siegemund in der Tennis-Weltrangliste weit nach vorne katapultiert. Die 37-Jährige aus Metzingen, die im All England Club erst gegen die Nummer eins Aryna Sabalenka ausgeschieden war, kletterte um 50 Plätze und liegt nun knapp vor Eva Lys (Hamburg/55.) auf Rang 54 im Ranking.

Die deutsche Nummer eins bleibt Tatjana Maria, die nach ihrem Erstrunden-Aus in Wimbledon beim Rasenturnier in Newport/US-Bundesstaat Rhode Island an den Start ging und das Finale erreichte. Nach der Niederlage (6:2, 4:6, 2:6) gegen Caty McNally (USA) wird sie nun auf Platz 36 und damit so hoch wie nie zuvor in ihrer Karriere geführt.