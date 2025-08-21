Becker erhält als "Legende" Sport Bild-Award

SID 21.08.2025 • 11:37 Uhr Boris Becker wird für seine Karriere geehrt.

Tennis-Ikone Boris Becker wird mit dem Sport Bild-Award in der Kategorie „Legende“ ausgezeichnet.

Der 57-Jährige erhält den Preis am 25. August in Hamburg aus den Händen von Jürgen Klopp. Becker hatte vor 40 Jahren erstmals in Wimbledon triumphiert und ist bis heute der jüngste Sieger des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt, das er insgesamt dreimal gewinnen konnte.

„Sein Erfolg machte Tennis in Deutschland populär und ihn zu einer weltweiten Sport-Legende“, begründet die Bild-Gruppe die Entscheidung für Becker in einer Pressemitteilung.