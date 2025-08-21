Newsticker
Becker erhält als "Legende" Sport Bild-Award

Besondere Ehre für Boris Becker

© AFP/SID/VALERY HACHE
SID
Boris Becker wird für seine Karriere geehrt.

Tennis-Ikone Boris Becker wird mit dem Sport Bild-Award in der Kategorie „Legende“ ausgezeichnet.

Der 57-Jährige erhält den Preis am 25. August in Hamburg aus den Händen von Jürgen Klopp. Becker hatte vor 40 Jahren erstmals in Wimbledon triumphiert und ist bis heute der jüngste Sieger des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt, das er insgesamt dreimal gewinnen konnte.

„Sein Erfolg machte Tennis in Deutschland populär und ihn zu einer weltweiten Sport-Legende“, begründet die Bild-Gruppe die Entscheidung für Becker in einer Pressemitteilung.

Mit der Vergabe seiner Awards würdigt das Sportmagazin zum 23. Mal herausragende Leistungen im Sport. Die Verleihung findet in den sieben Kategorien Legende, Aufsteiger des Jahres, Moment des Jahres, Mannschaft des Jahres, Trainer des Jahres, Paralympics sowie TV-Award in der Hamburger Fischauktionshalle statt. Erwartet werden neben den Preisträgerinnen und Preisträgern rund 800 Gäste aus der Sportszene, darunter unter anderem DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis.

