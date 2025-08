Djokovic investiert in französischen Fußballklub

„Die Besonderheit dieses Fonds liegt auch in seinem Beitrag von Spitzensportlern“, wird Präsident Thierry Gomez zitiert. So seien Djokovic, Massa und Magnussen „Teil des Abenteuers“. Auch die Firma Oakberry, dessen Gründer Georgios Frangulis mit der Tennis-Weltranglistenersten Aryna Sabalenka liiert ist, erhält Anteile am ehemaligen Ligue-1-Klub. Die Höhe der Investitionen sind nicht bekannt.

Le Mans spielte 2016/17 noch in der fünften Liga. Seitdem ging es stetig nach oben, in der vergangenen Saison gelang der Aufstieg in die 2. Liga. „Wir müssen uns bewusst sein, dass sich das Wirtschaftsmodell des Fußballs verändert hat. Die Elite ist kleiner geworden und neue Investoren sind hinzugekommen. Um in diesem neuen Kontext zu bestehen und weiter zu wachsen, müssen wir uns anpassen“, erklärte Gomez.