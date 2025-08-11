Tennis: Bizarre Szenen und Blamage! Rätsel um Superstar

Was ist mit Daniil Medvedev los? Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste und der US-Open-Champion von 2021 ist völlig außer Form. In Cincinnati kassierte er nun die nächste Blamage und sorgte für bizarre Szenen.
Bizarre Szenen um Superstar
Sportlich war das 7:6, 4:6, 1:6 gegen den Australier Adam Walton eine große Enttäuschung. Immerhin ist Walton die Nummer 85 der Rangliste und war noch vor einigen Monaten total unbekannt.
Medvedev steckt damit weiter tief in der Krise. Er hat in dieser Saison noch keinen Titel eingefahren, wiederholt in einer der ersten Runden verloren und schon 16 Niederlagen kassiert bei nur 26 Siegen. Seine Chancen, am Ende des Jahres das Finale der besten acht Spieler der Saison zu erreichen, sind sehr gering. Zuletzt verpasste er das Event vor acht Jahren.
Gegen Walton sorgte aber auch das Verhalten des Stars für Verwirrung. Medvedev hatte mit der Hitze zu kämpfen und konnte sich kaum auf das Spiel konzentrieren.
So steckte er sogar seinen Kopf in die Kühlbox neben dem Platz. Dann zog er bei einem Seitenwechsel sein T-Shirt aus, legte sich ein Eis-Handtuch auf den Kopf und hielt sich dazu einen Kühlschlauch ins Gesicht.
Bei den Zuschauern führten diese Momente teilweise zu Lachern.
Nach dem Match saß der Russe schließlich mit Flasche in der Hand auf seinem Platz und starrte ins Nichts. Er wirkte total kraftlos.
Dabei waren die Turniere auf den Hartplätzen in den USA einst die Lieblingswettkämpfe des 29-Jährigen. Vor allem Hitze liebte er und kämpfte seine Gegner nieder.
In vielen Jahren galt Medvedev sogar als bester Akteur auf dem harten Untergrund.