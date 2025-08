Tennis: "Monatelang!" Alexander Zverev räumt Burnout ein

Alexander Zverev gibt in einem Podcast-Interview tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Der Tennis-Star findet in der Rückschau einen großen Fehler.

Tennisprofi Alexander Zverev hat in einem Podcast-Interview offen über mentale Herausforderungen in der laufenden Saison gesprochen.

„Das war ein Fehler“

„Das war ein Fehler. Dafür habe ich den Preis bezahlt“, so der Olympiasieger, der bei den darauffolgenden Events in Südamerika und Mexiko jeweils vor dem Halbfinale ausschied .

Zverev will bei US-Open angreifen

„Vielleicht spiele ich nicht mein bestes Tennis in Kanada oder Cincinnati. Aber wenn die US Open starten, werde ich wieder ein Titelanwärter sein.“ Das Turnier in New York beginnt am 24. August.