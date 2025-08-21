Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
2. BUNDESLIGA
DFB-POKAL
TENNIS
BASKETBALL-EM
HANDBALL
US-SPORT
HOCKEY-EM
DARTS
FORMEL 1
RADSPORT
3. LIGA
MEHR
Mehr
Tennis>

Tennis-Superstar schmeißt Trainer raus

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Tennis-Superstar schmeißt Trainer raus

Coco Gauff sorgt kurz vor Beginn der US Open für Aufsehen. Die US-amerikanische Tennisspielerin trennt sich von ihrem Trainer.
Coco Gauff arbeitet nicht mehr mit ihrem Trainer Matthew Daly zusammen
Coco Gauff arbeitet nicht mehr mit ihrem Trainer Matthew Daly zusammen
© IMAGO/Icon Sportswire
SPORT1
Coco Gauff sorgt kurz vor Beginn der US Open für Aufsehen. Die US-amerikanische Tennisspielerin trennt sich von ihrem Trainer.

Überraschung um Tennis-Star Coco Gauff: Die US-Amerikanerin hat sich wenige Tage vor Beginn der US Open von ihrem Trainer Matthew Daly getrennt. Zunächst berichtete nur ESPN von der Trennung, dann bestätigte der geschasste Coach die Entscheidung dem Online-Blog Bounces.

{ "placeholderType": "MREC" }

Daly war erst Ende des vergangenen Jahres ins Team der Weltranglistendritten gekommen und hatte damals Brad Gilbert ersetzt. Böses Blut scheint es zwischen beiden jedoch nicht zu geben – im Gegenteil. Wie Daly betonte, habe er die Zusammenarbeit mit der 21-Jährigen genossen und könne „nur Gutes” über sie sagen. Die Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen, sei erst „kürzlich” getroffen worden, fügte er hinzu.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Gauff erlebt durchwachsenen Sommer

Hintergrund der Trennung ist wohl, dass Gauff nach ihrem sensationellen Titelgewinn bei den French Open in Paris kaum mehr in Tritt kam. In der Rasensaison gewann sie kein einziges Match und schied unter anderem in der ersten Runde von Wimbledon gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska aus.

Gauff setzt fortan auf ein anderes bekanntes Trainergesicht: Gavin MacMillan, der bereits mit der aktuellen Weltranglistenersten Aryna Sabalenka zusammengearbeitet hat. Ob es erste Fortschritte gibt, dürfte sich bereits bei den am 24. August beginnenden US Open zeigen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite