Überraschung um Tennis-Star Coco Gauff: Die US-Amerikanerin hat sich wenige Tage vor Beginn der US Open von ihrem Trainer Matthew Daly getrennt. Zunächst berichtete nur ESPN von der Trennung, dann bestätigte der geschasste Coach die Entscheidung dem Online-Blog Bounces.
Tennis-Superstar schmeißt Trainer raus
Daly war erst Ende des vergangenen Jahres ins Team der Weltranglistendritten gekommen und hatte damals Brad Gilbert ersetzt. Böses Blut scheint es zwischen beiden jedoch nicht zu geben – im Gegenteil. Wie Daly betonte, habe er die Zusammenarbeit mit der 21-Jährigen genossen und könne „nur Gutes” über sie sagen. Die Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen, sei erst „kürzlich” getroffen worden, fügte er hinzu.
Gauff erlebt durchwachsenen Sommer
Hintergrund der Trennung ist wohl, dass Gauff nach ihrem sensationellen Titelgewinn bei den French Open in Paris kaum mehr in Tritt kam. In der Rasensaison gewann sie kein einziges Match und schied unter anderem in der ersten Runde von Wimbledon gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska aus.
Gauff setzt fortan auf ein anderes bekanntes Trainergesicht: Gavin MacMillan, der bereits mit der aktuellen Weltranglistenersten Aryna Sabalenka zusammengearbeitet hat. Ob es erste Fortschritte gibt, dürfte sich bereits bei den am 24. August beginnenden US Open zeigen.