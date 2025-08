Zverev nach „Burnout“ sicher: „Titelanwärter“ bei den US Open

SID 02.08.2025 • 11:47 Uhr Der Hamburger fühlt sich mental wieder frischer. In New York will er nach dem Titel greifen.

Alexander Zverev sieht sich nach einem monatelangen „kleinen Burnout“ auf dem Weg zurück zu alter Stärke. „Ich bin frischer im Kopf. Vielleicht spiele ich nicht mein bestes Tennis in Kanada oder in Cincinnati. Aber wenn die US Open starten, werde ich wieder ein Titelanwärter sein“, sagte Zverev selbstbewusst im Podcast „Nothing Major Show“. Der Hamburger schlägt derzeit in Toronto auf, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York startet am 24. August.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach seinem Erstrundenaus in Wimbledon hatte Zverev von mentalen Problemen berichtet, auch im Podcast gab er Einblick in sein Seelenleben. Zwischen dem verlorenen Australian-Open-Finale gegen Jannik Sinner im Januar und Wimbledon habe er „ein kleines Burnout“ gehabt, so der Weltranglistendritte: „Ich war nicht sehr motiviert zu spielen. Ich hatte keine große Lust zu trainieren. Ich habe meine Zeit auf dem Platz nicht genossen.“