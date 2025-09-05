Bericht: Tennis-Legende an Krebs erkrankt

SPORT1 05.09.2025 • 13:22 Uhr Der Schwede Björn Borg ist einer der erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten. Nun soll der 69-Jährige an Krebs erkrankt sein.

Tennis-Legende Björn Borg, einer der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten, leidet offenbar an Prostatakrebs. In seiner in den kommenden Wochen erscheinenden Autobiografie thematisiert der 69-jährige Schwede seinen Kampf gegen die Krankheit. Dies meldete am Donnerstag zuerst die schwedische Zeitung Expressen. Sie bezog sich dabei auf eine kurze, online veröffentlichte Buchbeschreibung.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Bis zur letzten Herausforderung, der wichtigsten, die noch nicht vorbei ist, gegen den Krebs“, heißt es darin. Kurz danach zitierte die Nachrichtenagentur AP aus dem Buch und berichtete, dass es sich um einen „extrem aggressiven” Prostatakrebs handele. Im September 2023 seien demnach Auffälligkeiten festgestellt worden, im Februar 2024 folgte die Operation. Heute muss Borg alle sechs Monate zur Kontrolle.

Der ganze Prozess sei „keine angenehme Sache“, schrieb Borg. „Aber mir geht es gut.“ Die Autobiografie der Tennis-Legende soll am 18. September unter dem Titel Heartbeats erscheinen. In dem Buch bezeichnet er den Krebs als einen Gegner, den er nicht kontrollieren kann. „Aber ich werde ihn besiegen. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe, als wäre jeder Tag ein Wimbledon-Finale. Und die laufen normalerweise ziemlich gut, oder?“

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Borg stand 109 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste

Borg zählt zu den erfolgreichsten Tennisspielern der Geschichte. Der Skandinavier gewann in seiner Laufbahn insgesamt 66 Einzeltitel, darunter elf Grand-Slam-Turniere. Eine Besonderheit: Von 1976 bis 1980 triumphierte er fünfmal in Folge beim prestigeträchtigen Turnier in Wimbledon. Insgesamt stand er 109 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste.

{ "placeholderType": "MREC" }