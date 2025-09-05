Bericht: Tennis-Legende an Krebs erkrankt

Tennis-Legende Björn Borg, einer der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten, leidet offenbar an Prostatakrebs. In seiner in den kommenden Wochen erscheinenden Autobiografie thematisiert der 69-jährige Schwede seinen Kampf gegen die Krankheit. Dies meldete am Donnerstag zuerst die schwedische Zeitung Expressen. Sie bezog sich dabei auf eine kurze, online veröffentlichte Buchbeschreibung.
Tennis-Legende an Krebs erkrankt
„Bis zur letzten Herausforderung, der wichtigsten, die noch nicht vorbei ist, gegen den Krebs“, heißt es darin. Kurz danach zitierte die Nachrichtenagentur AP aus dem Buch und berichtete, dass es sich um einen „extrem aggressiven” Prostatakrebs handele. Im September 2023 seien demnach Auffälligkeiten festgestellt worden, im Februar 2024 folgte die Operation. Heute muss Borg alle sechs Monate zur Kontrolle.
Der ganze Prozess sei „keine angenehme Sache“, schrieb Borg. „Aber mir geht es gut.“ Die Autobiografie der Tennis-Legende soll am 18. September unter dem Titel Heartbeats erscheinen. In dem Buch bezeichnet er den Krebs als einen Gegner, den er nicht kontrollieren kann. „Aber ich werde ihn besiegen. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe, als wäre jeder Tag ein Wimbledon-Finale. Und die laufen normalerweise ziemlich gut, oder?“
Borg stand 109 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste
Borg zählt zu den erfolgreichsten Tennisspielern der Geschichte. Der Skandinavier gewann in seiner Laufbahn insgesamt 66 Einzeltitel, darunter elf Grand-Slam-Turniere. Eine Besonderheit: Von 1976 bis 1980 triumphierte er fünfmal in Folge beim prestigeträchtigen Turnier in Wimbledon. Insgesamt stand er 109 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste.
Wegen seiner Ruhe auf dem Platz wurde der Schwede auch „Eis“-Borg genannt. Anfang 1983 beendete er im Alter von nur 26 Jahren überraschend seine Karriere. 1991 begann Borg dann ein Comeback. Allerdings bestritt er seine Matches mit einem alten Holzschläger und konnte an Erfolge vergangener Tage nicht mehr anknüpfen.