Prägende Tennis-Legende verstorben

SID 23.09.2025 • 12:35 Uhr Die kroatische Tennis-Legende Nikola „Niki“ Pilic wurde 86 Jahre alt.

Der einstige deutsche Davis-Cup-Kapitän Nikola „Niki“ Pilic ist tot. Das gab der kroatische Tennisverband am Dienstag auf seiner Website bekannt.

Der ehemalige Tennisprofi und -trainer sei demnach am Montag in Opatija in seiner kroatischen Heimat im Alter von 86 Jahren verstorben.

Pilic feierte große Erfolge mit Boris Becker

Pilic hatte in seinen 16 Jahren als Teamchef dreimal den Davis-Cup-Sieg gefeiert. Beim „Wunder von Göteborg“ 1988 und 1989 in Stuttgart - jeweils gegen Schweden - war Boris Becker der Kopf der deutschen Mannschaft, 1993 in Düsseldorf gegen Australien führte Michael Stich das Team an.

Darüber hinaus triumphierte Pilic 2005 als Teamchef mit Kroatien und saß 2010 beim Davis-Cup-Sieg der Serben als Berater in der Box.

„Einer der allerbesten Trainer der Welt! Ruhe in Frieden, Niki“, schrieb Boris Becker in seiner Instagram-Story.

Pilic hatte „wunderbare Zeit beim DTB“

In seiner Heimat Kroatien betrieb er zeitweise eine Tennisschule, bis zum Jahr 2017 war Pilic zudem Berater beim Deutschen Tennisbund (DTB). Er habe eine „wunderbare und sehr wertvolle Zeit mit den deutschen Spielern und Verantwortlichen des Deutschen Tennis Bundes verbracht“, sagte Pilic bei seinem Rücktritt.