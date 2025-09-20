Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-WM
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL-EM
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Tennis>

Laver Cup: Zverev sieht Show des erblondeten Alcaraz

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Zverev sieht Show des blonden Alcaraz

Am ersten Tag muss Deutschlands Tennisstar noch zusehen. Trotzdem läuft es sehr gut für die Europäer.
Alexander Zverev und Carlos Alcaraz hatten Spaß an Tag 1 des Laver Cups
© IMAGO/Imagn Images
SID
Am ersten Tag muss Deutschlands Tennisstar noch zusehen. Trotzdem läuft es sehr gut für die Europäer.

Team Europa geht beim Laver Cup in San Francisco mit einer Führung in Tag zwei. Nach den ersten vier Partien liegen die Europäer um US-Open-Sieger Carlos Alcaraz mit 3:1 vorne.

{ "placeholderType": "MREC" }

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev kam dabei noch nicht zu einem Einsatz.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Der Norweger Casper Ruud und Jakub Mensik aus Tschechien sicherten Europa mit ihren zwei Einzelsiegen die ersten beiden Punkte.

Laver Cup: Fonseca verkürzt - aber Alcaraz kontert im Doppel

Nachdem das brasilianische Toptalent Joao Fonseca in seinem Einzel gegen den Italiener Flavio Cobolli den ersten Zähler für die Weltauswahl holte, sorgte Alcaraz für eine große Show und stellte an der Seite von Mensik im Doppel gegen das US-amerikanische Duo Taylor Fritz und Alex Michelsen mit einem 7:6 (9:7), 6:4 den alten Vorsprung wieder her.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Samstag stehen wieder drei Einzel und ein Doppel an, nun gibt es pro Erfolg aber zwei Punkte.

Für den Gesamtsieg muss ein Team 13 Zähler erreichen. Der Laver Cup endet am Sonntag, 2026 findet der Wettbewerb dann ein weiteres Mal in London statt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite