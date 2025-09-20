Laver Cup: Zverev sieht Show des erblondeten Alcaraz

Team Europa geht beim Laver Cup in San Francisco mit einer Führung in Tag zwei. Nach den ersten vier Partien liegen die Europäer um US-Open-Sieger Carlos Alcaraz mit 3:1 vorne.
Zverev sieht Show des blonden Alcaraz
Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev kam dabei noch nicht zu einem Einsatz.
Der Norweger Casper Ruud und Jakub Mensik aus Tschechien sicherten Europa mit ihren zwei Einzelsiegen die ersten beiden Punkte.
Laver Cup: Fonseca verkürzt - aber Alcaraz kontert im Doppel
Nachdem das brasilianische Toptalent Joao Fonseca in seinem Einzel gegen den Italiener Flavio Cobolli den ersten Zähler für die Weltauswahl holte, sorgte Alcaraz für eine große Show und stellte an der Seite von Mensik im Doppel gegen das US-amerikanische Duo Taylor Fritz und Alex Michelsen mit einem 7:6 (9:7), 6:4 den alten Vorsprung wieder her.
Am Samstag stehen wieder drei Einzel und ein Doppel an, nun gibt es pro Erfolg aber zwei Punkte.
Für den Gesamtsieg muss ein Team 13 Zähler erreichen. Der Laver Cup endet am Sonntag, 2026 findet der Wettbewerb dann ein weiteres Mal in London statt.