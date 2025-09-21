Italien triumphiert beim Billie Jean King Cup

SID 21.09.2025 • 15:03 Uhr Das italienische Team um die Doppel-Olympiasiegerinnen Jasmine Paolini/Sara Errani schafft im Finale gegen die USA die Titelverteidigung.

Die Tennisspielerinnen aus Italien haben ihren Titel beim Billie Jean King Cup im chinesischen Shenzhen erfolgreich verteidigt.

Das Team um die Doppel-Olympiasiegerinnen Jasmine Paolini/Sara Errani bezwang im Finale Rekordsieger USA ohne Satzverlust mit 2:0 und triumphierte zum insgesamt sechsten Mal beim Mannschaftswettbewerb, der früher unter den Namen „Federation Cup“ und „Fed Cup“ bekannt gewesen war.

US-Durststrecke geht weiter

Elisabetta Cocciaretto entschied das erste Match gegen Emma Navarro 6:4, 6:4 für sich. Paolini bezwang daraufhin Jessica Pegula 6:4, 6:2 und sorgte dafür, dass die Durststrecke der US-Amerikanerinnen anhält: Seit 2017 warten die Vereinigten Staaten auf ihren insgesamt 19. Titel beim BJK-Cup.

Die Italienerinnen standen zum dritten Mal in Folge im Finale. 2023 hatten sie gegen Kanada verloren, 2024 besiegten sie die Slowakei.

Das deutsche Team hatte das Finalturnier der besten acht Nationen in China klar verpasst, im April in Den Haag verlor die Auswahl von Trainer Rainer Schüttler gegen Großbritannien und die Niederlande.

Deutsches Team kämpft gegen den Abstieg

Im November (14. bis 16.) geht es in Ismaning gegen Belgien und die Türkei gegen den Abstieg. Nur der Gruppensieger bleibt in der Weltgruppe und hat im kommenden Jahr die Chance auf das Finalturnier.