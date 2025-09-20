Tennis: USA und Italien im Finale des Billie Jean King Cup

SID 20.09.2025 • 17:42 Uhr Für die Amerikanerinnen geht es um den 19. Titel, Italien will den Triumph aus dem Vorjahr wiederholen.

Der Rekordsieger fordert den Titelverteidiger: Im Finale des Billie Jean King Cup im chinesischen Shenzhen treffen am Sonntag (11.00 Uhr MESZ) die Tennisspielerinnen aus den USA auf Italien. Im Halbfinale zwischen dem amerikanischen Team und Großbritannien gewannen Emma Navarro und Jessica Pegula ihre Matches nach Rückstand jeweils in drei Sätzen. Italien hatte sich bereits am Tag zuvor mit 2:1 gegen die Ukraine durchgesetzt.

Das Team um die Doppel-Olympiasiegerinnen Jasmine Paolini/Sara Errani hatte im vergangenen Jahr den Mannschaftswettbewerb gewonnen, die USA warten seit 2017 auf ihren nächsten Titel. Alle 18 Triumphe hatten die Vereinigten Staaten noch unter dem alten Namen des Wettbewerbs "Federation Cup" und "Fed Cup" gefeiert.

Das deutsche Team hatte das Finalturnier der besten acht in China klar verpasst. Beim Turnier in Den Haag verlor die Auswahl von Trainer Rainer Schüttler im April gegen Großbritannien und die Niederlande. Im November (14. bis 16.) geht es in Ismaning gegen Belgien und die Türkei gegen den Abstieg. Nur der Gruppensieger bleibt in der Weltgruppe und hat im kommenden Jahr die Chance auf das Finalturnier.