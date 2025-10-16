Alcaraz steht im Millionen-Finale

SID 16.10.2025 • 20:07 Uhr Der Weltranglistenerste aus Spanien spielt beim Einladungsturnier in Saudi-Arabien um das Preisgeld von 4,5 Millionen Dollar.

Carlos Alcaraz greift beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien nach dem Jackpot. Der 22 Jahre alte Spanier zog durch ein ungefährdetes 6:4, 6:2 gegen Taylor Fritz (USA) ins Endspiel des Einladungsturniers ein.

Zusätzlich zu den kolportierten 1,5 Millionen Dollar Startgeld winken dem Weltranglistenersten bei einem weiteren Sieg 4,5 Millionen Dollar und damit mehr Preisgeld als bei seinen Grand-Slam-Titeln in Paris und New York.

Zverev scheiterte an Fritz

Im Finale trifft Alcaraz entweder auf seinen italienischen Dauerrivalen Jannik Sinner oder den Serben Novak Djokovic. Alexander Zverev war am Mittwoch gegen Fritz ausgeschieden (3:6, 4:6).

Der Weltranglistendritte aus Hamburg hofft nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen auf einen positiven Saisonabschluss bei den ATP-Turnieren in Wien und Paris sowie dem Finalturnier der besten acht Profis des Jahres in Turin.

Sinner gewann Premiere des Six Kings Slam

Der Six Kings Slam wird zum zweiten Mal ausgetragen, Sinner hatte im vergangenen Jahr bei der Premiere gewonnen. Alle sechs Teilnehmer sind auf Einladung nach Riad gereist.