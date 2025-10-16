Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALI
BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
FORMEL 1
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
WINTERSPORT
2. BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Tennis>

Alcaraz steht im Millionen-Finale

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Alcaraz steht im Millionen-Finale

Der Weltranglistenerste aus Spanien spielt beim Einladungsturnier in Saudi-Arabien um das Preisgeld von 4,5 Millionen Dollar.
Carlos Alcaraz steht beim Six Kings Slam im Finale
Carlos Alcaraz steht beim Six Kings Slam im Finale
© AFP/SID/FAYEZ NURELDINE
SID
Der Weltranglistenerste aus Spanien spielt beim Einladungsturnier in Saudi-Arabien um das Preisgeld von 4,5 Millionen Dollar.

Carlos Alcaraz greift beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien nach dem Jackpot. Der 22 Jahre alte Spanier zog durch ein ungefährdetes 6:4, 6:2 gegen Taylor Fritz (USA) ins Endspiel des Einladungsturniers ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zusätzlich zu den kolportierten 1,5 Millionen Dollar Startgeld winken dem Weltranglistenersten bei einem weiteren Sieg 4,5 Millionen Dollar und damit mehr Preisgeld als bei seinen Grand-Slam-Titeln in Paris und New York.

Zverev scheiterte an Fritz

Im Finale trifft Alcaraz entweder auf seinen italienischen Dauerrivalen Jannik Sinner oder den Serben Novak Djokovic. Alexander Zverev war am Mittwoch gegen Fritz ausgeschieden (3:6, 4:6).

Der Weltranglistendritte aus Hamburg hofft nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen auf einen positiven Saisonabschluss bei den ATP-Turnieren in Wien und Paris sowie dem Finalturnier der besten acht Profis des Jahres in Turin.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sinner gewann Premiere des Six Kings Slam

Der Six Kings Slam wird zum zweiten Mal ausgetragen, Sinner hatte im vergangenen Jahr bei der Premiere gewonnen. Alle sechs Teilnehmer sind auf Einladung nach Riad gereist.

Weltranglistenpunkte gibt es nicht zu gewinnen, dafür dank des saudischen Staatsfonds für den Sieger mehr Preisgeld als bei allen anderen Turnieren der Profitour. Boris Becker meinte dazu in seinem Podcast: „Da gibt’s ne Menge Geld, aber keine Punkte und auch keinen Respekt von der Tennisszene.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite