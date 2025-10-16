Billie Jean King Cup: Mit Top-50-Trio gegen den Abstieg

SID 16.10.2025 • 13:28 Uhr Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund führt das Aufgebot an.

Mit dem stärksten Aufgebot zum Ziel Klassenerhalt im Billie Jean King Cup: Teamchef Rainer Schüttler hat Laura Siegemund, Tatjana Maria, Eva Lys, Ella Seidel und Anna-Lena Friedsam in den Kader der deutschen Tennis-Frauen für die Heimspiele vom 14. bis 16. November in Ismaning berufen.

Nur der erste der Gruppe mit der Türkei und Belgien sichert sich das Recht, im kommenden Jahr um den Titel des Teamwettbewerbs mitzuspielen.

„Wir haben aktuell eine starke deutsche Mannschaft“, sagte Schüttler: „In der Konstellation sind drei Spielerinnen dabei, die unter den ersten 50 in der Welt stehen. Zudem haben wir mit Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam ein starkes Doppel in unseren Reihen, das seine Qualität sowohl auf der Tour als auch in diesem Wettbewerb mehrfach schon unter Beweis gestellt hat.“

Als Debütantin stößt die Hamburgerin Seidel zum Team, die zuletzt mit starken Leistungen in die Top-100 der Welt vorgerückt war. Seit Juli weist sie zudem eine 6:1-Bilanz gegen Top-50-Spielerinnen vor. „Ella ist auf der Tour angekommen und kann auch im Billie Jean King Cup für ihre Gegnerinnen gefährlich werden“, sagte Schüttler.

