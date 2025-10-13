Erfolgreiche Rückkehr auf den Tennisplatz: Kerber gewinnt die Luxemburg Ladies Masters

Annabella Aulinger 13.10.2025 • 11:56 Uhr Angelique Kerber kehrt ein Jahr nach ihrem Karriereende auf den Tennisplatz zurück und siegt bei einem Showturnier in Luxemburg.

Rund ein Jahr nach ihrem Karriereende ist die ehemalige erfolgreiche deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber auf den Court zurückgekehrt - und hat prompt einen Titel gewonnen.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin bezwang bei einem Showevent in Luxemburg, den Luxemburg Ladies Masters, ihre Gegnerin Alizé Cornet in drei Sätzen (1:6, 6:3, 10:7) und darf ihrer Karriere einen weiteren Titel hinzufügen.

Besonders: Während Kerber ihre Karriere im Anschluss an die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris beendet hatte, war Gegnerin Cornet offiziell erst vor drei Wochen vom Profisport zurückgetreten.

Auch deshalb hatte Kerber das Publikum vor dem Match um Unterstützung gebeten, ihr „Tank sei nicht mehr ganz voll“, meinte Kerber.

Kerber geht Titelverteidigung an

Es brauchte einen vollen Satz, der Kerber richtig ins Spiel kommen ließ. Anschließend zeigte die Deutsche ihre Mentalität.

„Nach dem ersten Satz habe ich gehofft, dass es nicht zu schnell in die andere Richtung geht. Ich habe einfach versucht, dann doch ein, zwei Bälle mehr reinzuspielen und auf meine Chance zu warten.“

Dies gelang, Kerber sicherte sich den zweiten Satz mit 6:3 und erzwang den Match-Tie-Break. Diesen entschied die ehemalige Wimbledon-Siegerin mit 10:7 für sich und machte den Triumph beim Showevent perfekt.