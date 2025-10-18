Six Kings Slam: Sinner entzaubert Alcaraz im Millionen-Finale

SID 18.10.2025 • 22:08 Uhr Der Italiener lässt seinem spanischen Rivalen kaum eine Chance - und darf sich über einen dicken Siegerscheck freuen.

Jannik Sinner hat Carlos Alcaraz im nächsten Finale der beiden besten Tennisspieler der Welt entzaubert und beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien den Millionen-Jackpot eingestrichen. Der Italiener gewann das Endspiel des hochdotierten Einladungsturniers in Riad nach einer dominanten Vorstellung mit 6:2, 6:4. Für seine erfolgreiche Titelverteidigung und die damit verbundenen 4,5 Millionen Dollar Preisgeld für den Sieger benötigte Sinner lediglich 73 Minuten.

Inklusive der 1,5 Millionen Dollar Startgeld nimmt Sinner sechs Millionen Dollar mit - und damit mehr als bei jedem seiner vier Grand-Slam-Siege. In diesem Jahr waren Sinner und Alcaraz bereits in den Finals der French Open und US Open sowie in Wimbledon aufeinandergetroffen. In London hatte sich der 24-jährige Sinner durchgesetzt, wie auch bei den Australian Open gegen Alexander Zverev. Sinner und Alcaraz teilen sich die letzten acht Grand-Slam-Titel gerecht auf.

Es ist Sinners zweiter Titel beim Six Kings Slam. Auch bei der Premiere des Showevents im Vorjahr hatte er sich gegen seinen spanischen Rivalen durchgesetzt. Weltranglistenpunkte gibt es in Riad nicht zu gewinnen, dafür dank des saudischen Staatsfonds für den Sieger mehr Preisgeld als bei jedem einzelnen Turnier der Profitour.

Der Weltranglistenerste Alcaraz hatte sich im Halbfinale souverän in zwei Sätzen gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz durchgesetzt, Sinner war nach Zweisatz-Siegen gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas und den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic ins Endspiel eingezogen. Der Hamburger Zverev war zum Auftakt im Viertelfinale glatt an Fritz gescheitert.

