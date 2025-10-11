Tennis: Djokovic, Federer & Nadal: Rivalität machte Freundschaft "unmöglich"

Annabella Aulinger 11.10.2025 • 17:23 Uhr Novak Djokovic verrät, warum es zwischen ihm und Rafael Nadal nie zu einer Freundschaft kam.

Jahrelang hat das legendäre Trio um Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic den Tennissport dominiert. Nun gab Djokovic preis, warum eine Freundschaft zwischen ihm und den beiden Legenden „unmöglich“ war.

„Wir waren nie Freunde. Zwischen Rivalen ist das nicht möglich, aber wir waren auch nie Feinde“, offenbarte der 38-Jährige bei Corriere della Sera.

Anfangs verstanden sich Djokovic und Nadal gut, gingen zusammen sogar zweimal Abendessen.

Lediglich ein Jahr Altersunterschied liegt zwischen den beiden und trotzdem kam es durch ihre Rivalität nie zu einer engeren Beziehung.

„Wir sind beide Sternzeichen Zwillinge, aber selbst mit ihm ist eine Freundschaft unmöglich“, sagte der Serbe.

Federer? „Einer der Größten aller Zeiten“

„Ich habe Nadal immer respektiert und sehr bewundert. Dank ihm und Federer bin ich erwachsen und zu dem geworden, der ich bin. Das wird uns für immer verbinden, deshalb bin ich ihnen dankbar. Nadal ist ein Teil meines Lebens, in den letzten fünfzehn Jahren habe ich ihn öfter gesehen als meine Mutter.“

Doch auch Federer stand Djokovic nie wirklich besonders nahe.

