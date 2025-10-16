Weltverband bekommt neuen Namen

SID 16.10.2025 • 15:56 Uhr Der Tennis-Weltverband folgt einem Trend im Weltsport.

Der Tennis-Weltverband bekommt einen neuen Namen: Ab 2026 wird die bislang als International Tennis Federation (ITF) bekannte Organisation offiziell als „World Tennis“ geführt.

Eine „überwältigende Mehrheit“ der Vertreter der nationalen Verbände habe auf der Jahres-Hauptversammlung der ITF für die Änderung gestimmt, hieß es in der einer Pressemitteilung vom Donnerstag.

Die Wahl fällt auf „World Tennis“

Die Namensänderung solle unter anderem „die Rolle der Organisation als globaler Dachverband und Hüter des Sports sowie ihre wichtige Funktion bei der Förderung und Entwicklung des Tennissports weltweit gemeinsam mit ihren Mitgliedsländern besser widerspiegeln“, teilte der Verband mit: „Der Name ‚World Tennis‘ wurde nach einer umfangreichen Recherchephase und Interviews mit Interessengruppen aus dem gesamten Sportbereich gewählt.“

Der Weltverband war 1913 unter der Bezeichnung International Lawn Tennis Federation gegründet worden und 1977 zu seinem heutigen Namen gekommen.

