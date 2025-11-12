Tennis-Legende wünscht sich kuriosen neuen Job

Benedikt Lohr 12.11.2025 • 20:25 Uhr Andy Murray spricht über neue Karrierepläne im Golfsport. Sein Blick richtet sich dabei auf ein ehrgeiziges Ziel.

Tennisstar Andy Murray hat verraten, dass es sein „Traum“ ist, als Caddie im Golfsport zu arbeiten.

Der zweimalige Wimbledon-Sieger, der nach dem Ende seiner Tenniskarriere seine Leidenschaft für den Golfsport entdeckte, sprach in der Podcast-Sendung The Romesh Ranganathan Show offen von einem neuen möglichen Traumjob.

„Ich überlege, irgendwann einmal Caddie für einen Profigolfer zu werden. Ich liebe Golf, und wenn man diesen Sport liebt, wäre das meiner Meinung nach ein toller Job“, verriet der 38-Jährige.

„Wenn man mit einem Spitzen-Golfer zusammenarbeiten würde und dabei sein könnte, wenn er einen großartigen Moment auf dem Platz hat, und das Gefühl hätte, ein wenig bei Entscheidungen helfen zu können, wäre das meiner Meinung nach ein großartiger Job“, betonte Murray.

Murrays Wunsch-Profi

Murray hat bereits eine klare Vorstellung davon, für welchen Profi er gerne als Caddie arbeiten würde: „Der Traum-Profi, für den ich als Caddie arbeiten würde, wäre Robert MacIntyre. Das ist wie ein Traum, sich vorzustellen, Robert MacIntyres Tasche zu tragen, wenn er die Open gewinnt oder so etwas. Das wäre der Traumjob.“

Auf die Frage, ob er glaube, dass die Aufmerksamkeit eher auf ihn als auf den Golfer gerichtet sein würde, mit dem er zusammenarbeitet, antwortete Murray: „Anfangs vielleicht, aber langfristig glaube ich das nicht. Ich denke, bei allem Neuen sind die Leute wahrscheinlich zunächst ziemlich begeistert, aber nach einer Weile wird es einfach zur Normalität.“

Murray, der nach den Olympischen Spielen in Paris im letzten Jahr zurückgetreten ist, hat seine Fertigkeiten mit dem Schläger schon selbst unter Beweis gestellt und verfügt über ein beeindruckendes Golf-Handicap von zwei.

Bei der Alfred Dunhill Links Championship Pro-Am im Oktober spielte er mit dem Profigolfer Eddie Pepperell zusammen. Eine starke Leistung zeigte Murray, indem er am letzten Loch in Carnoustie ein Birdie erzielte. Neben Carnoustie versuchte er sich auch in Kingsbarns und St. Andrews.

Das Dunhill Links Championship Pro-Am war somit nicht das erste Turnier, an dem Murray teilnahm, und er sprach bereits zuvor über seine eigenen Golfambitionen. „Ich möchte irgendwann einmal versuchen, an der regionalen Qualifikation [für die Open] teilzunehmen“, meinte Murray.

Nächster Halt: Open Championship?

„Ein paar meiner Freunde haben das schon gemacht, und es wäre einfach eine lustige Sache, wenn man das Niveau erreicht hat, um das zu tun. Ich würde es machen, aber ich glaube nicht, dass ich eine Chance hätte, mich für die Open zu qualifizieren“, erklärte er weiter.

„Ich bin mir völlig bewusst, wie gut die Spieler sind, die an diesen Turnieren teilnehmen, und wie gut die Profis im Vergleich zu den Amateuren sind. Selbst Spieler mit einem Handicap von +2 oder +3 sind meilenweit von dem entfernt, was diese Jungs leisten“, betonte der Schotte.