Boris Becker zum fünften Mal Vater

SID 22.11.2025 • 14:09 Uhr Für den dreimaligen Wimbledonsieger ist es die zweite Tochter.

Tennis-Ikone Boris Becker freut sich über die Geburt seiner Tochter Zoë Vittoria. "Welcome to the world", schrieb Becker an seinem 58. Geburtstag bei Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Bild, das seine Hand sowie die Hände seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro und des am Freitag neugeborenen Töchterchens zeigt. Für Becker ist es das fünfte Kind.