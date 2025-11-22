Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. LIGA
US-SPORT
FORMEL 1
WINTERSPORT
TENNIS
DARTS
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Tennis>

Boris Becker zum fünften Mal Vater

Boris Becker zum fünften Mal Vater

Für den dreimaligen Wimbledonsieger ist es die zweite Tochter.
Boris Becker und seine Frau Lilian
Boris Becker und seine Frau Lilian
© AFP/SID/RALF HIRSCHBERGER
SID
Für den dreimaligen Wimbledonsieger ist es die zweite Tochter.

Tennis-Ikone Boris Becker freut sich über die Geburt seiner Tochter Zoë Vittoria. "Welcome to the world", schrieb Becker an seinem 58. Geburtstag bei Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Bild, das seine Hand sowie die Hände seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro und des am Freitag neugeborenen Töchterchens zeigt. Für Becker ist es das fünfte Kind.

Der dreimalige Wimbledonsieger hat aus früheren Beziehungen drei Söhne und eine weitere Tochter. Seine Frau Lilian hatte der gebürtige Leimener im Vorjahr in Italien geheiratet. Zuletzt war er als Sky-Experte bei den ATP Finals in Turin im Einsatz.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite