Erste Nominierung: Seidel freut sich über Belohnung

Das Tennis-Talent hat sich vorerst in den Top-100 etabliert.

Debütantin Ella Seidel sieht ihre erste Berufung ins deutsche Team für den Billie Jean King Cup auch als Belohnung für ihre Entwicklung der abgelaufenen Tour-Saison. "Vor allem die letzten Wochen waren für mich sportlich sehr, sehr gut und ich habe mein Ziel erreicht, in den Top-100 zu stehen", sagte Seidel dem SID: "Die Saison 2025 war allgemein sehr positiv und das ist jetzt nochmal ein schöner Saisonabschluss, beim Team dabei zu sein."

Die Mannschaft des Deutschen Tennis Bundes (DTB) kämpft in den kommenden Tagen in Ismaning um den Klassenerhalt. Das Team von Kapitän Rainer Schüttler trifft am Freitag auf die Türkei (15.00 Uhr/jeweils bei Tennis.de) und am Sonntag auf Belgien (13.00 Uhr). Das beste Team der Dreiergruppe spielt kommende Saison in der Weltgruppe.