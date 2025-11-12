Lys zur deutschen Nummer eins: "Unglaubliches Gefühl"

SID 12.11.2025 • 12:46 Uhr Eva Lys, Aufsteigerin aus Hamburg, steht zunehmend im Rampenlicht und erreichte einen persönlichen Meilenstein.

Eva Lys bedeutet ihr Aufstieg zur deutschen Nummer eins im Tennis viel. „Das ist für mich bis heute noch ein unglaubliches Gefühl“, sagte die 23 Jahre alte Hamburgerin dem SID zum Erreichen ihres persönlichen Meilensteins: „Als ich angefangen habe, Tennis zu spielen, hat man ja immer zur deutschen Nummer eins aufgeschaut, das war eine lange Zeit lang Angie.“

Anstelle der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber, die lange Zeit das deutsche Gesicht der Sportart war, führt nun die Weltranglisten-40. die Mannschaft des Deutschen Tennis Bundes (DTB) im Billie Jean King Cup an. Für das Team von Rainer Schüttler geht es in Ismaning um den Klassenerhalt in Duellen mit der Türkei am Freitag (15.00 Uhr/jeweils bei Tennis.de) und Belgien am Sonntag (13.00 Uhr).