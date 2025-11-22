Mit 58 Jahren: Boris Becker ist zum fünften Mal Vater

Boris Becker ist zum fünften Mal Vater geworden. Die Tennis-Ikone teilte via Instagram mit: „Willkommen auf der Welt... Zoë Vittoria Becker, 21.11.2025.“
Boris Becker erneut Vater
Freudige Nachrichten am Tag seines 58. Geburtstags: Boris Becker ist erneut Vater geworden. Es ist das fünfte Kind der Tennis-Ikone.
Auf dem beigefügten Foto sind drei Hände zu sehen: Eine von Becker selbst, eine seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro und eine seiner neugeborenen Tochter.
Wieder Vaterfreuden bei Becker
Becker hat bereits vier Kinder von drei verschiedenen Frauen. Aus der gemeinsamen Zeit mit der ersten Ehefrau Barbara Becker stammen die Söhne Noah und Elias.
Der zweiten Ehe mit Lilly Becker entsprang Sohnemann Amadeus. Hinzu kommt noch Tochter Anna Ermakova, die aus der Beziehung mit Angela Ermakova resultierte.
Seine Frau Lilian hatte der gebürtige Leimener im Vorjahr in Italien geheiratet. Zuletzt war der 58-Jährige als Sky-Experte bei den ATP Finals in Turin im Einsatz.