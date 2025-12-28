"Battle of the Sexes": Kyrgios schlägt Sabalenka

SID 28.12.2025 • 18:49 Uhr Nick Kyrgios gewinnt den Geschlechtervergleich in Dubai gegen Aryna Sabalenka in zwei Sätzen.

Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios hat ein Showmatch mit dem historisch aufgeladenen Titel „Battle of the Sexes“ gegen Aryna Sabalenka deutlich gewonnen. Der einstige Wimbledon-Finalist, angesichts von gesundheitlichen Rückschlägen zuletzt eher Influencer als Tennisprofi, besiegte die Nummer eins des Damentennis in Dubai mit 6:3, 6:3.

Die Belarussin Sabalenka (27), die zu den druckvollsten Spielerinnen der Welt gehört, war in etwas mehr als einer Stunde unter dem Strich ohne echte Chance gegen den Weltranglisten-671. - der die Bälle zeitweise eher locker in das neun Prozent kleinere Feld seiner Kontrahentin spielte, der bisweilen rumalberte oder Sabalenka für starke Aufschläge lobte.

Das zweite Service war bei diesem Geschlechtervergleich untersagt, auch diese Anpassung sollte der anatomisch unterlegenen Frau größere Chancen geben. Letztlich gelangen Sabalenka einige gute Gewinnschläge und auch Breaks, sie kam aber nie in die Nähe des Sieges.

Sabalenka: „Habe ihm einen harten Kampf geliefert“

„Ich habe ihm einen harten Kampf geliefert. Man hat gesehen, dass er müde wurde. Für das nächste Mal kenne ich seine Taktik, Stärken und Schwächen“, erklärte die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin Sabalenka nach dem Match. Kyrgios, einst die Nummer 13 der Welt, sprach von einem „wirklich harten Match. Ich bin nicht überrascht. Sie hat meinen Aufschlag mehrere Male gebreakt. Ich würde gern nochmal gegen sie spielen. Es war ein Spektakel, ein großer Schritt nach vorn für das Tennis.“

Die Ansetzung hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass die beiden Kontrahenten von derselben Management-Agentur vertreten werden - auch deswegen fehlte der ernsthafte Hintergrund der ersten Ausgaben. „Es ist nicht dasselbe“, sagte die große Billie Jean King, mittlerweile 82, zuletzt der BBC: „Bei uns ging es um sozialen Wandel, kulturell gesehen, wo wir 1973 standen. Bei diesem Match nicht.“

Sie habe seinerzeit gewusst, dass sie den damals 55 Jahre alten Chauvinisten Riggs „schlagen musste“ - nachdem dieser Monate zuvor ihre große Kontrahentin Margaret Court im ersten „Battle of the Sexes“ demontiert und das Tennis der Frauen verspottet hatte.