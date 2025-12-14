Emotionale Botschaft: Deutscher Tennis-Star heiratet

Daniel Altmaier hat in den Sozialen Medien einen ganz persönlichen Glücksmoment geteilt. Der deutsche Tennisstar zeigte Bilder von seiner Hochzeit - inklusive emotionaler Botschaft.
Deutscher Tennisstar im siebten Himmel
Daniel Altmaier schwelgt im Liebesglück: Der deutsche Tennisstar teilt emotionale Einblicke in seine Hochzeit.
Daniel Altmaier hat sein Glück gefunden
„Wir sind verheiratet. Es ist fast unmöglich, das in Worte zu fassen. Das Glück, das wir in diesem Moment empfinden, ist etwas Magisches.
Geheiratet hat Altmaier seine Paulina in Mexiko schon am 6. Dezember: „Der schönste Tag unseres Lebens.“
Die Nummer 46 der Weltrangliste - so gut war Altmaier noch nie zuvor - beschloss seine emotionale Mitteilung mit einer Liebeserklärung: „Seit dem ersten Tag, an dem ich dich kennengelernt habe, konnte ich mir eine Zukunft ohne dich nicht vorstellen. Es ist ein Traum, dich meine Frau zu nennen, und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich liebe dich unendlich.“
