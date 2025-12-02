Er war eine "wahre Legende" des Tennissports!

Heute vor einem Jahr verstarb die australische Tennis-Größe Neale Fraser ist im Alter von 91 Jahren. Der Tennisverband des Landes bezeichnete den dreimaligen Grand-Slam-Sieger und einstigen Weltranglistenersten „als wahre Legende des australischen Tennissports, die von so vielen Menschen auf der ganzen Welt vermisst werden wird“.
Eine „wahre Legende“ des Tennissports
Die australische Tennis-Größe Neale Fraser verstirbt heute vor einem Jahr im hohen Alter. Nicht nur Pat Cash meldet sich zu Wort.
Neale Fraser war einst Weltranglistenerster
© IMAGO/Bridgeman Images
Fraser gewann unter anderem 1960 in Wimbledon und feierte im Doppel dazu elf Majortitel. Große Verdienste erwarb er sich auch im Davis Cup. „Ich werde dich sehr vermissen, Kumpel“, schrieb Ikone Rod Laver 2024 bei X. „Er war wie ein Vater für mich“, sagte Pat Cash, der 1987 in Wimbledon gewann.
Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN