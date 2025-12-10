Tennis-Ikone begeistert! WTA verkündet großen Deal

Großer Tag für die Damen-Tennis-Tour (WTA). Ab 2026 steigt Mercedes groß ins Damen-Tennis ein und wird Premium Partner und exklusiver Automobilpartner.
WTA verkündet großen Deal
Unter dem gemeinsamen Claim „WTA Tour - driven by Mercedes-Benz“ geht die WTA-Tour in Zukunft an den Start, wie beide Partner in einer Pressekonferenz bekannt gaben.
„Das ist die Pressekonferenz des Jahrhunderts“, leitete die ehemalige Tennisspielerin Andrea Petkovic als Moderatorin ebenjener Pressekonferenz ein. Es wurde deutlich, wie wichtig der Schritt aus Sicht vieler Akteure im Damen-Tennis ist.
Verdeutlicht wurde dies auch durch die geladenen Gäste. Im Publikum lauschten mit Billie Jean King und Roger Federer gleich zwei absolute Legenden des Tennis.
Tennis-Ikone Billie Jean King freut sich über Deal
Tennis-Ikone King, die einst die WTA gründete, zeigte sich begeistert über die neue Partnerschaft: „Seit der Gründung der WTA war es unsere Mission, jedem Mädchen und jeder Frau die Möglichkeit zu geben, sich messen zu können, Anerkennung für ihre Leistung zu bekommen und ihren Sport zum Beruf zu machen.“
King erklärte: „Wenn eine globale Marke wie Mercedes‑Benz so an unserer Seite steht, sendet das eine Botschaft, die weit über die Tenniswelt hinaus geht: Frauensport ist wichtig."
Coco Gauff als Botschafterin
Athletinnen auf der ganzen Welt verdienen diese Bühne, „auf der sie gesehen und gehört werden und auf der sie auch selbst glänzen und inspirieren können“, betonte King: „Ich bin unglaublich stolz, dass die WTA diese Vision mit Entschlossenheit und Leidenschaft vorantreibt.“
Auch ein aktueller Star des Tennis-Zirkus profitiert schon jetzt vom Deal. Coco Gauff wurde als neue Mercedes-Markenbotschafterin vorgestellt.
Ab der kommenden Saison wird Mercedes dann bei 30 WTA 1000-, 500- und 250-Turnieren präsent sein.