Alcaraz-Prestigesieg nach Trainer-Wechsel gegen Sinner

SID 10.01.2026 • 10:39 Uhr Der Spanier Carlos Alcaraz bestritt das erste Spiel unter seinem neuen Trainer Carlos López.

Der spanische Tennisstar Carlos Alcaraz hat nach der Trennung von seinem langjährigen Erfolgscoach Juan Carlos Ferrero wichtiges Selbstvertrauen für die anstehenden Australian Open gesammelt.

Der Weltranglistenerste feierte im südkoreanischen Incheon im ersten Match mit seinem neuen Coach Samuel López auf der Tribüne in einem Schaukampf gegen seinen italienischen Dauerrivalen Jannik Sinner einen 7:5, 7:6 (8:6)-Prestigesieg. Für beide Topspieler bedeutete die Begegnung bereits die Generalprobe für das erste Grand-Slam-Turnier der Saison ab 18. Januar in Melbourne.

Geldregen für Sinner und Alcaraz

Das Duell vor 12.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena beinhaltete mit Blick auf die Entscheidung von Alcaraz zur Beendigung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Ferrero durchaus Pikanterie. Denn dem Vernehmen nach waren seinem bisherigen Trainer neben wiederholten Einstellungsproblemen des sechsmaligen Major-Siegers auch die Auftritte des 22-Jährigen in sportlich fragwürdigen Privatspielen ein Dorn im Auge.