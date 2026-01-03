Wawrinka übersteht Marathon-Match

SID 03.01.2026 • 10:49 Uhr Stan Wawrinka beendet seine erfolgreiche Karriere am Ende der Saison nach 24 Jahren auf der Tour.

Stan Wawrinka ist erfolgreich in seine Abschiedssaison auf der Tennis-Tour gestartet. Der dreimalige Grand-Slam-Sieger besiegte den Franzosen Arthur Rinderknech in Perth in einem Marathon-Match über fast dreieinhalb Stunden mit 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) und sicherte der Schweiz beim United Cup den Auftaktsieg.

Für den 40-Jährigen war es in seiner langen Karriere die erste Partie beim Mixed-Team-Wettbewerb in Australien.

Tennis-Star Wawrinka nach Marathon-Match erleichtert

„Nach 20 Jahren auf der Tour ist es fantastisch, endlich hier zu spielen. Das heutige Match war hart, aber ich bin froh, dass wir mit 2:0 starten konnten“, sagte Wawrinka. Zuvor hatte die Wimbledon-Halbfinalistin Belinda Bencic die Schweiz mit einem Zweisatzsieg gegen Leolia Jeanjean in Führung gebracht.

Wawrinka wird seine erfolgreiche Karriere am Ende der Saison beenden. Er hat 2002 als Profi debütiert.