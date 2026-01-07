Das deutsche Tennis-Team hat beim United Cup den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft um Alexander Zverev schied nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen Polen aus, nachdem im abschließenden Spiel der Gruppe F in Sydney die erhoffte Schützenhilfe der Niederlande ausblieb. Die Niederländer verloren ihr Duell mit Polen ebenfalls mit 0:3.
Aus für Zverev und Co. besiegelt
Das deutsche Team, das seinerseits mit einem 3:0 gegen die Niederlande erfolgreich in das Turnier gestartet war, hatte zuvor gegen Polen seine gute Ausgangslage verspielt. Zverev, Weltranglistendritter aus Hamburg, hatte gegen Hubert Hurkacz 3:6, 4:6 verloren. Auch im Mixed an der Seite von Laura Siegemund konnte er beim 6:7 (6:8) 3:6 keinen Punkt erringen.
Lys beachtlich, aber geschlagen
Zwischendurch schlug sich Eva Lys als klare Außenseiterin gegen die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek beachtlich. Lys musste sich der Weltranglistenzweiten 6:3, 3:6, 4:6 geschlagen geben.
Die Gruppenersten und der pro Austragungsort beste Gruppenzweite schaffen den Sprung in die Runde der besten Acht. 2024 hatte die deutsche Mannschaft das Vorbereitungsturnier auf die Australian Open, die in diesem Jahr am 18. Januar beginnen, gewonnen.