United Cup: Erster Titel für Polen

United Cup: Erster Titel für Polen

Das polnische Team kämpft sich nach einer Niederlage von Iga Swiatek zurück.
Team Polen jubelt in Sydney
Team Polen jubelt in Sydney
© IMAGO/SID/Ma Ping
SID
Das polnische Team kämpft sich nach einer Niederlage von Iga Swiatek zurück.

Das polnische Tennis-Team hat erstmals den United Cup gewonnen. Nach zwei Finalniederlagen in Folge setzte sich die Auswahl um Wimbledonsiegerin Iga Swiatek im Endspiel von Sydney mit 2:1 gegen die Schweiz durch. Katarzyna Kawa und Jan Zielinski gewannen das entscheidende Mixed-Doppel gegen Belinda Bencic und Jakub Paul mit 6:4, 6:3.

Die Polen, die das deutsche Team um Alexander Zverev und Eva Lys in der Vorrunde mit 3:0 besiegt hatten, kämpften sich dabei nach einem Rückstand im Finale zurück: Die Weltranglistenzweite Swiatek verlor etwas überraschend ihr Einzel gegen Bencic mit 6:3, 0:6, 3:6. Hubert Hurkacz glich durch ein 6:3, 3:6, 6:3 gegen den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka aus. Im abschließenden Doppel behielten Kawa/Zielinski dann die Nerven und nutzten ihren zweiten Matchball zum Titelgewinn.

Das polnische Team stand bei der vierten Ausgabe des Mannschaftswettbewerbs zum dritten Mal in Folge im Endspiel - in den Vorjahren hatte es jedoch Niederlagen gegen Deutschland (2024) und die USA (2025) gegeben.

Das Turnier gilt als wichtiges Vorbereitungsevent auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres startet am 18. Januar.

