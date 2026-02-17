Tennis: Bundestrainer Beltz übernimmt deutsches Frauenteam

SID 17.02.2026 • 14:18 Uhr Der Ex-Trainer von Angelique Kerber wird künftig in doppelter Funktion für den DTB tätig sein.

Frauen-Bundestrainer Torben Beltz wird künftig auch die deutsche Mannschaft beim Billie Jean King Cup betreuen. Das gab der Deutsche Tennisbund (DTB) am Dienstag bekannt. Beltz soll das Team in diesem Jahr zurück in die Weltgruppe führen - er folgt auf Rainer Schüttler, der nach dem Abstieg als Kapitän zurückgetreten war.

Beltz wird im Frühling erstmals in seiner neuen Doppelfunktion auf der Bank sitzen. Vom 7. bis zum 11. April bestreiten die deutschen Frauen um Eva Lys in Portugal die Partien in der Regionalgruppe Europa/Afrika I. 16 Nationalmannschaften spielen dabei drei Plätze für die Play-offs im November aus.

„Da musste ich nicht lange überlegen und habe mich total gefreut, dass es jetzt losgeht“, sagte Beltz, der einstige Erfolgscoach der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber. Als Co-Trainerin fungiert künftig die einstige Doppelspezialistin Jasmin Wöhr.

Schüttler war im November nach fast sechsjähriger Amtszeit zurückgetreten. Kurz zuvor war die deutsche Mannschaft nach Niederlagen in Ismaning gegen die Türkei (1:2) und Belgien (0:2) zum ersten Mal seit 2012 abgestiegen.