Tennis: Challenger-Turnier in VAE unterbrochen

SID 03.03.2026 • 15:53 Uhr In geringer Entfernung zur Anlage des Challenger-Turniers in Fudschaira war ein Ölfeld nach Luftangriffen in Brand geraten. Das Turnier muss unterbrochen werden.

Wegen Angriffen auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist das Challenger-Turnier der Tennis-Profis in Fudschaira unterbrochen worden.

Trümmer einer abgeschossenen Drohne hatten ein 15 km von der Anlage in der Hauptstadt des gleichnamigen Emirates entferntes Ölfeld in Brand gesetzt. Zuvor war bereits Lärm von überfliegenden Kampfflugzeugen deutlich zu vernehmen gewesen.

13 Partien ausgesetzt: Sicherheit der Spieler im Fokus

Die Turnierleitung setzte alle 13 für Dienstag noch angesetzten Matches nach nur zwei ausgetragenen Begegnungen aus. Noch auf den Plätzen befindliche Spieler wurden per Lautsprecherdurchsagen angewiesen, sich schnellstmöglich in umliegenden Gebäuden in Sicherheit zu bringen.