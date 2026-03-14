Tennis: Zverev gegen Sinner! Halbfinale von Indian Wells live im TV, Stream und Liveticker

Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale des Masters von Indian Wells. Nun will der deutsche Tennis-Star den nächsten Schritt gehen und ins Endspiel einziehen - doch dafür muss der 28-Jährige am Weltranglistenzweiten Jannik Sinner vorbei.
Gegen Sinner: Zverev will ins Finale
Am Samstagabend (21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) treffen die beiden Topspieler im Tennis Garden aufeinander. Es ist das elfte Duell auf der Tour - Zverev verlor die vergangenen fünf Matches allesamt, seit 2023 wartet er auf einen Sieg gegen Sinner.
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Zverev ist mit seiner Halbfinalteilnahme erst der fünfte Spieler, der bei allen neun Masters-Turnieren mindestens die Runde der letzten Vier erreicht hat. „Das ist schon etwas Besonderes, einer von nur fünf Spielern in der Geschichte zu sein, die das geschafft haben. Das ist schon etwas, auf das ich stolz bin“, freute sich Zverev.
Indian Wells: Zverev steht in elitärer Reihe
Er steht nun in einer elitären Reihe mit Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic und Andy Murray. Im Viertelfinale hatte sich der Deutsche souverän mit 6:2, 6:3 gegen Arthur Fils aus Frankreich durchgesetzt.
Gegen Superstar Sinner dürfte es für Zverev nun schwieriger werden: „Er und Carlos (Alcaraz) haben alle Grand Slams und Großveranstaltungen gewonnen. Klar ist das eine Herausforderung, aber eine, auf die ich mich freue“, blickte der Olympiasieger von 2021 auf das Topspiel voraus.
Mit einem Sieg im Halbfinale wäre Zverev der erste Deutsche seit Boris Becker 1988, der das Endspiel des Masters erreicht. Becker gewann damals seinen zweiten Wells-Titel. Im zweiten Halbfinale stehen sich Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev gegenüber.