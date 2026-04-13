Pokal von Boris Becker erzielt Rekordpreis

SID 13.04.2026 • 22:21 Uhr Das Silberstück von den US Open ist nun die teuerste Tennis-Trophäe der Geschichte.

Auch lange nach dem Ende seiner Karriere hat Boris Becker noch einmal für einen Rekord gesorgt: Bei einer Internet-Auktion wurde sein Siegerpokal von den US Open 1989 für 357.546 US-Dollar (rund 304.000 Euro) versteigert und ist damit nun die teuerste Tennis-Trophäe der Welt.

Aus dem Bereich der Tennis-Memorabilien erzielte bislang nur der Siegesschläger von Novak Djokovic von den Australian Open 2012 ein höheres Ergebnis. Das Racket ging im Februar 2026 für 540.000 Dollar weg.

Tennis: Becker bekommt das Geld nicht

Die US-Open-Trophäe wird dadurch aufgewertet, dass das Original wie die Spieler-Repliken von den New Yorker Edel-Juwelieren Tiffany & Co. gefertigt wird. Gemäß ESPN begründete „The Tennis Auction“ den hohen Preis des Loses mit dem Startgebot von 25.000 US-Dollar auch damit, dass derartige Trophäen praktisch nie zur Versteigerung kommen. Den Zuschlag gab es nach 19 Geboten.

Becker selbst profitiert von der Versteigerung nicht. Er hatte den Pokal einst der International Tennis Hall of Fame als Leihgabe überlassen und 2019 im Zuge seines Insolvenzverfahrens abgegeben. Damals erzielte das betreffende Silberstück bei der Versteigerung lediglich 167.000 Euro.