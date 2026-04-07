Regen statt Tennis: Erstes deutsches BJK-Cup-Spiel abgebrochen

Für die junge Auswahl der deutschen Tennisspielerinnen hat die Wiederaufstiegs-Mission im Billie Jean King Cup im verregneten Portugal mit einer Geduldsprobe begonnen.
Deutsches BJK-Cup-Spiel abgebrochen
Nach verspätetem Beginn und zwei langen Unterbrechungen in Oeiras wurde das erste Gruppenspiel der DTB-Auswahl der Regionalgruppe Europa/Afrika I gegen die Gastgeberinnen abgebrochen.
Tennis: Spiel nach acht Stunden abgebrochen
Nach fast sieben Stunden war das erste Match zwischen Noma Noha Akugue und ihrer portugiesischen Gegnerin Matilde Jorge noch nicht beendet. Nach starkem Beginn und folgenden Problemen stand es 6:4, 2:5 aus Sicht der Hamburgerin. Wie es am Mittwoch weitergeht, war zunächst offen.
Ursprünglich sollte es für die Auswahl von Teamchef Torben Beltz gegen den Sieger des Duells zwischen Dänemark und Schweden gehen, am Donnerstag soll dann der Verlierer dieser Partie warten. Nur der Gruppensieger wahrt seine Chance auf einen von drei Plätzen in den Playoffs im Herbst. Im Negativfall droht der Absturz in die Regionalgruppe II.