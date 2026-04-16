Tennis-Star Murray tritt ab: "Freue mich auf das 'echte Leben'"

Zwei Jahre nach seinem Bruder Andy tritt auch Jamie Murray von der großen Tennis-Bühne ab.
Tennis-Star Murray tritt ab
„Meine Tennisreise geht nach 36 Jahren zu Ende. Ich fühle mich sehr glücklich und privilegiert für all die großartigen Erfahrungen, die mir dieser wunderbare Sport ermöglicht hat“, schrieb der 40-jährige Brite bei Instagram und bedankte sich bei seinen Unterstützern. „Ich freue mich darauf, in das ‚echte Leben‘ einzutreten!“
Murray war während seiner Karriere ein erfolgreicher Doppel-Spieler und stand ab dem 4. April 2016, mit einer Unterbrechung, neun Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste. Insgesamt feierte er im Doppel und im Mixed sieben Grand-Slam-Siege.
Tennis: Murray probierte es nur kurz im Einzel
Im Einzel absolvierte Murray nur einen kurzen Exkurs und belegte im Mai 2006 mit Platz 834 seine höchste Platzierung.
Anerkennung im Zuge der Rücktrittsankündigung gab es von zahlreichen Institutionen des Sports. So schrieb unter anderem die Lawn Tennis Association: „Jedes Kind beginnt mit einem Traum, nicht jeder kann ihn leben.“
Jamie hatte 2024 mit seinem Bruder Andy dessen letztes Match bestritten. Anders als der Doppel-Spezialist konnte Andy Murray im Einzel drei Grand-Slam-Titel gewinnen.