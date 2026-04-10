Verhindert Deutschland den Abstieg?

SID 10.04.2026 • 14:03 Uhr Die deutschen Tennisfrauen stehen im Billie Jean King Cup unter Druck. An einen Abstieg will der Bundestrainer aber nicht glauben.

Bundestrainer Torben Beltz ist sich sicher, dass sein Team den erstmaligen Abstieg in die Drittklassigkeit des Billie Jean King Cups noch abwenden kann. „Den Mädels ist bewusst, dass das ein Finale ist. Sie sind heiß und wollen das gewinnen“, sagte der Teamchef der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) dem SID.

Am Samstag trifft die Mannschaft im Playdown des Turniers in Oeiras/Portugal auf Außenseiter Litauen.

In Abwesenheit der erfahrenen Kräfte Laura Siegemund und Tatjana Maria (beide 38) sowie der Hoffnungsträgerin Eva Lys scheiterte das Team zuvor an der Mission Wiederaufstieg.

DTB-Team gegen Litauen Favorit

„Natürlich war es schon unser Ziel, die Gruppe zu gewinnen, aber ich möchte mich auch vor die Truppe stellen. Das Team ist sehr homogen und ich glaube, dass die jungen Spielerinnen viel mitgenommen haben. Leider waren sie auf dem Platz nicht so erfolgreich in den sehr engen Matches“, sagte Beltz mit Blick auf die Niederlagen gegen Portugal und Schweden in der Gruppenphase.

Gegen Litauen ist die Mannschaft um Ella Seidel und Noma Noha Akugue klar favorisiert. „Natürlich gehen wir raus und wollen das gewinnen und dieser Rolle gerecht werden“, sagte Beltz.