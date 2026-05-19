Mit 82: Tennis-Ikone Billie Jean King macht Uni-Abschluss

Tennis-Ikone Billie Jean King hat im Alter von 82 Jahren ihren Uni-Abschluss gemacht. Die frühere Weltranglistenerste und Gewinnerin von insgesamt 39 Grand-Slam-Titeln schloss ihr Studium an der California State University in Los Angeles mehr als 60 Jahre nach dem Start mit einem Bachelor of Arts in Geschichte ab und hielt am Montag die Abschlussrede für den Jahrgang 2026. King hatte sich bereits 1961 an der Uni eingeschrieben.
Mit 82! Ikone macht Uni-Abschluss
Die US-Amerikanerin King hatte vor über 60 Jahren ihr Studium aufgenommen. Nun brachte sie es zu Ende.
Wurde geehrt: Billie Jean King (l.)
© picture-alliance/AP/SID/Jae C. Hong
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„Ich hatte noch eine unerledigte Aufgabe in meinem Leben, und es war mir wichtig, das zu Ende zu bringen, was ich begonnen habe“, sagte King über ihren jüngsten Erfolg. „Ich mag es, Dinge zu Ende zu bringen. Es ist so, als würde man sich nach einem Match am Netz die Hand geben.“
King hatte ihr Studium 1964 abgebrochen und sich voll auf den Tennissport konzentriert. Die US-Amerikanerin wurde zu einer Ikone ihres Sports und gewann zwölf Grand-Slam-Titel im Einzel, 16 im Doppel und elf im Mixed.
King setzt sich seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung und gegen Sexismus ein. Zu ihren Ehren benannte der Weltverband ITF den Fed Cup im Jahr 2020 in Billie Jean King Cup um.