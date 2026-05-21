Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM 2026
EISHOCKEY-WM
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
DFB-TEAM
FORMEL 1
HANDBALL
TENNIS
MEHR
Mehr
Tennis>

Nach Kritik: Becker und DTB-Vorständin Rücker im Austausch

DTB reagiert auf Becker-Kritik

Nach der Kritik von Boris Becker am DTB kommt es zu einem Gespräch mit Sportvorständin Veronika Rücker.
Tennis-Legende Boris Becker findet deutlich Worte zur Final-Niederlage von Alexander Zverev gegen Jannik Sinner.
SID
Nach der Kritik von Boris Becker am DTB kommt es zu einem Gespräch mit Sportvorständin Veronika Rücker.

Nach Boris Beckers deutlicher Kritik am Deutschen Tennis Bund (DTB) hat Veronika Rücker den Kontakt mit der Ikone gesucht. „Wir haben in München ein Gespräch geführt, haben das geklärt und an der Stelle werden wir auch weiter im Austausch bleiben“, sagte die DTB-Sportvorständin am Rande des ATP-Turniers am Hamburger Rothenbaum.

„Er hat zugesagt, dass er sich jetzt unser neues Leistungssportkonzept mal detailliert anschaut und dann auch gegebenenfalls mit Optimierungsvorschlägen kommen wird“, ergänzte Rücker: „Und dann werden wir den Austausch nochmal fortsetzen.“

Im Podcast „Becker Petkovic“, in dem auch Ex-Bundestrainerin Barbara Rittner kritische Töne anschlug, hatte der sechsmalige Grand-Slam-Champion deutliche Worte zur Beschreibung des deutschen Tennis gewählt.

Becker hatte ausgehend von der aktuellen Dürre im Spitzenbereich hinter Alexander Zverev zu einer Generalkritik ausgeholt und dabei auch die Expertise von Rücker infrage gestellt. An der Verbandsspitze brauche es „Menschen, die wirklich den Stallgeruch haben, die wissen, wie international trainiert wird“, forderte er.

Rücker hatte es in einer ersten Reaktion als bedauerlich eingeordnet, „dass ein Gesprächsangebot des DTB im Vorfeld des Podcasts nicht genutzt worden ist und dass keiner der aktuell verantwortlichen Bundestrainer in die Diskussion eingebunden wurde, sondern stattdessen auf eine suboptimale Informationsbasis zurückgegriffen wurde“.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite