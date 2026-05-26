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Swiatek und Co.: Staraufgebot in Bad Homburg

Staraufgebot mit Swiatek in Bad Homburg

Das WTA-Turnier ist ein wichtiger Test für das Tennis-Highlight in Wimbledon.
Vor Wimbledon: Iga Swiatek spielt in Bad Homburg
Vor Wimbledon: Iga Swiatek spielt in Bad Homburg
© AFP/SID/JULIEN DE ROSA
SID
Das WTA-Turnier ist ein wichtiger Test für das Tennis-Highlight in Wimbledon.

Wimbledonsiegerin Iga Swiatek holt sich auf dem Weg zur geplanten Titelverteidigung beim Rasen-Klassiker ihren letzten Schliff in Bad Homburg (20. bis 27. Juni).

Die sechsmalige Grand-Slam-Gewinnerin aus Polen führt die Setzliste bei dem WTA-Turnier in der Kurstadt an.

Auch Switolina und Osaka am Start

Zudem werden mit Elina Switolina (Ukraine) und der ehemaligen Weltranglistenersten Naomi Osaka (Japan) weitere Stars der Szene am Start sein, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten.

Swiatek hatte im Vorjahr in Wimbledon triumphiert, in diesem Jahr beginnt das Traditionsturnier an der Church Road zwei Tage nach dem Finale in Bad Homburg.

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