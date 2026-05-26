Swiatek und Co.: Staraufgebot in Bad Homburg

SID 26.05.2026 • 15:24 Uhr Das WTA-Turnier ist ein wichtiger Test für das Tennis-Highlight in Wimbledon.

Wimbledonsiegerin Iga Swiatek holt sich auf dem Weg zur geplanten Titelverteidigung beim Rasen-Klassiker ihren letzten Schliff in Bad Homburg (20. bis 27. Juni).

Die sechsmalige Grand-Slam-Gewinnerin aus Polen führt die Setzliste bei dem WTA-Turnier in der Kurstadt an.

Auch Switolina und Osaka am Start

Zudem werden mit Elina Switolina (Ukraine) und der ehemaligen Weltranglistenersten Naomi Osaka (Japan) weitere Stars der Szene am Start sein, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten.