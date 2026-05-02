Tennis: Brisantes Finale in Madrid endet ohne Handshake

SPORT1 02.05.2026 • 21:12 Uhr Marta Kostyuk gewinnt ihren ersten Masters-1000-Titel auf der WTA Tour. Der Handschlag nach dem Finale mit ihrer Kontrahentin aus Russland bleibt aus.

Die Ukrainerin Marta Kostyuk hat ihre starke Form bestätigt und den bislang größten Erfolg ihrer Tennis-Karriere gefeiert.

Die 23-Jährige gewann am Samstag das hochdotierte WTA-Turnier in Madrid, im Finale bezwang sie die Russin Mirra Andreeva mit 6:3, 7:5. Für Kostyuk war es auf dem höchsten WTA-1000-Level die erste Finalteilnahme und auch gleich der erste Triumph.

Tennis: Kein Handschlag zwischen Kostyuk und Andreeva

Nach 1:21 Stunden verwandelte Kostyuk ihren dritten Matchball, sank glücklich zu Boden – und feierte den Sieg wenig später mit einem Flickflack. Auf einen Handschlag mit ihrer russischen Gegnerin verzichtete sie.

Bereits nach dem gewonnen Halbfinale gegen die gebürtige Russin Anastasia Potapova (spielt mittlerweile für Österreich) hatte es keinen Handschlag gegeben. Hintergrund ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Seither verzichtet Kostyuk immer wieder auf den Handschlag mit russischen Kontrahentinnen.

Vor French Open: Kostyuk bestätigt starke Form – Lys in Runde eins raus

Drei Wochen vor dem Start der French Open machte Kostyuk zum wiederholten Mal auf sich aufmerksam: Zuletzt hatte sie auf Sand auch schon das Turnier in Rouen gewonnen. Andreeva, in Madrid an Position neun gesetzt, war seit dem Viertelfinal-Aus der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka eigentlich Turnierfavoritin.

Als beste Deutsche war Laura Siegemund in der zweiten Runde gescheitert, für Eva Lys und Tatjana Maria war in Madrid bereits in der ersten Runde Schluss.