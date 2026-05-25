Tennis: French Open heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 25.05.2026 • 10:00 Uhr Die French Open sind am Sonntag in Paris gestartet. Am Montag nimmt der zweite Grand Slam des Jahres weiter Fahrt auf.

Die 125. Auflage der French Open nimmt am Montag so richtig Fahrt auf. Stars und viele Deutsche greifen ins traditionsreiche Tennis-Turnier ein. Die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, gewann bereits am Sonntag sein Erstrundenmatch gegen den Franzosen Benjamin Bonzi in drei Sätzen mit 3:0.

Auf der Männer-Seite trifft unter anderem Casper Ruud auf Roman Safiullin, Stan Wawrinka auf Jesper De Jong sowie Ben Shelton auf Daniel Merida Aguilar.

So können die French Open heute live verfolgen:

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Bei den Damen sind drei Deutsche gefragt: Eva Lys duelliert sich mit Petra Marcinko, Tatjana Maria mit Elise Mertens und Ella Seidel mit Jelena Ostapenko. Hinzu kommt noch die Weltranglisten-Dritte Iga Swiatek zum Einsatz.

Aus deutscher Sicht ist neben Zverev auch Tamara Korpatsch bereits in die zweite Runde eingezogen. Yannik Hanfmann musste seine Segel streichen.