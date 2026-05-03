Zverev - Sinner: Tennis heute LIVE im TV, Stream, Liveticker

Endlich ist es soweit: Alexander Zverev steht an diesem Sonntag (17 Uhr) zum ersten Mal in diesem Jahr in einem Finale der ATP-Tour. Doch die Aufgabe könnte kaum größer sein: Wenn die deutsche Nummer Eins beim Masters-Turnier im Manolo-Santana-Stadium von Madrid den Titel feiern will, muss sie am Weltranglistenersten Jannik Sinner vorbei.
Bezwingt Zverev seinen Angstgegner?
SPORT1 begleitet das Tennis-Highlight im LIVETICKER. Zverev trifft damit auf seinen Angstgegner, an dem sich der Hamburger schon seit einer ganzen Weile die Zähne ausbeißt.
Die beiden stehen sich in diesem Jahr bereits zum vierten Mal bei einem Masters-Turnier gegenüber – und die Bilanz dürfte vor allem Sinner Mut machen: In Indian Wells (6:2, 6:4), Miami (6:3, 7:6) und Monte Carlo (6:1, 6:4) ließ er Zverev kaum eine Chance.
Masters-Finale heute live: So verfolgen Sie Zverev – Sinner im TV, Stream und Liveticker
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Dank eines souveränen Erfolgs innerhalb von 41 Minuten über den belgischen Außenseiter Alexander Blockx war Zverev am Freitag ins Finale gestürmt (6:2, 7:5). Sinner hatte sein Halbfinale zuvor mit 6:2, 6:4 gegen Arthur Fils aus Frankreich gewonnen.
Gegen den Italiener wartet Zverev inzwischen seit fast drei Jahren auf einen Sieg, die vergangenen acht Duelle entschied allesamt Sinner für sich. Seinen letzten Triumph gegen den Weltranglistenersten konnte der Deutsche im Herbst 2023 bejubeln: Damals setzte sich Zverev im Achtelfinale der US Open durch.
Die letzten vier Masters-Turniere konnte Sinner alle gewinnen, der 24-Jährige befindet sich seit Monaten in bestechender Form. Zverev dürfte also ein sehr dickes Brett zu bohren haben, wenn es mit Masters-Titel Nummer Acht etwas werden soll. Dem Sieger des Turniers winken rund eine Millionen Euro Preisgeld.