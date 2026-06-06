Alexander Zverev? "Das ist so respektlos"

Gegenwind für Alexander Zverev! Der deutsche Tennis-Star steht wegen einer Aussage, die er flapsig nach dem Finaleinzug bei den French Open gesagt hat, in der Kritik.
Zverev? „Das ist so respektlos“
Nach seinem Erfolg gegen Jakub Mensik meinte Zverev, dass er versuche, vor den Spielen seinen Kopf freizubekommen und an nichts mehr zu denken. Dazu sagte er scherzend: „Ganz ehrlich, wir sind Sportler, aber die wenigsten von uns haben etwas im Kopf.“
Daraufhin legte der Deutsche ironisch nach: „Manchmal ist es einfacher, dumm zu sein und nicht zu viel nachzudenken.“
Zverev-Aussage kommt bei Ex-Tennis-Star nicht gut an
Dennoch kam seine Aussage nicht gut an. Die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin Alizé Cornet reagierte bei Eurosport Frankreich darauf.
„Die Sinnlosigkeit dieser Aussage – ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Das ist so respektlos gegenüber Spielern, gegenüber Sportlern. Wenn er lustig sein wollte, ist es ihm nicht gelungen“, sagte Cornet.
Die 36-Jährige ärgerte sich weiter: „Zu behaupten, Sportler hätten nichts im Kopf … Er spricht zwar nur von sich selbst, aber wir sitzen alle im gleichen Boot.“
Mit etwas Abstand ruderte Cornet zurück und schrieb bei Instagram unter einem Beitrag mit ihren Aussagen: „Okay Leute, ich habe für einen Augenblick meinen Humor vergessen. Kann jedem passieren, oder? Entschuldigung.“