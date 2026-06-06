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Alexander Zverev? "Das ist so respektlos"

Zverev? „Das ist so respektlos“

Nach dem Finaleinzug bei den French Open sorgt eine Aussage von Alexander Zverev für Aufregung. Der ehemalige Tennis-Star Alizé Cornet kritisiert den Deutschen.
Alexander Zverev steht im Finale der French Open. Gegen Jakub Mensik setzte sich der 29-Jährige souverän durch und greift nach seinem ersten Grand-Slam-Titel.
Johannes Vehren
Nach dem Finaleinzug bei den French Open sorgt eine Aussage von Alexander Zverev für Aufregung. Der ehemalige Tennis-Star Alizé Cornet kritisiert den Deutschen.

Gegenwind für Alexander Zverev! Der deutsche Tennis-Star steht wegen einer Aussage, die er flapsig nach dem Finaleinzug bei den French Open gesagt hat, in der Kritik.

Nach seinem Erfolg gegen Jakub Mensik meinte Zverev, dass er versuche, vor den Spielen seinen Kopf freizubekommen und an nichts mehr zu denken. Dazu sagte er scherzend: „Ganz ehrlich, wir sind Sportler, aber die wenigsten von uns haben etwas im Kopf.“

Daraufhin legte der Deutsche ironisch nach: „Manchmal ist es einfacher, dumm zu sein und nicht zu viel nachzudenken.“

Zverev-Aussage kommt bei Ex-Tennis-Star nicht gut an

Dennoch kam seine Aussage nicht gut an. Die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin Alizé Cornet reagierte bei Eurosport Frankreich darauf.

„Die Sinnlosigkeit dieser Aussage – ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Das ist so respektlos gegenüber Spielern, gegenüber Sportlern. Wenn er lustig sein wollte, ist es ihm nicht gelungen“, sagte Cornet.

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Die 36-Jährige ärgerte sich weiter: „Zu behaupten, Sportler hätten nichts im Kopf … Er spricht zwar nur von sich selbst, aber wir sitzen alle im gleichen Boot.“

Mit etwas Abstand ruderte Cornet zurück und schrieb bei Instagram unter einem Beitrag mit ihren Aussagen: „Okay Leute, ich habe für einen Augenblick meinen Humor vergessen. Kann jedem passieren, oder? Entschuldigung.“

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